مجلس النواب يحيل 4 اتفاقيات دولية لتطوير منظومة النقل للجان المختصة

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، (4) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة.

1. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 143 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الموقعة فى 26 يناير 2022 فى باريس، للجنة النقل ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والدفاع.

2. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 144 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحرى (2006) وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية، للجنة النقل ومكاتب لجان القوى العاملة والدفاع والشؤون الاقتصادية.

3. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقيات التى وقعتها الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع بين (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح)، لجنة النقل ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.

4. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 129 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع "تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية"، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، للجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والتضامن الاجتماعى.