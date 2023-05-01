شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يرفع الجلسة العامة ويعود غدا لمواجهة وزير الأوقاف بـ 143 أداة رقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الثلاثاء، وذلك بعد الموافقة فى المجموع على مشروعى قانونى الأول مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، والثانى المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

ويواجه مجلس النواب، خلال الجلسة العامة غدا الثلاثاء، وزير الأوقاف بنحو 143 أداة رقابية تشمل 125 طلب إحاطة و15 سؤالا و3 طلبات مناقشة، بشأن إنشاء وترميم وفرش المساجد، والخطاب الديني، والاهتمام بالخطباء ومقيمي الشعائر والعمال، والنزاع بين وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي بشأن بعض الأراضي، واستيضاح سياسة الحكومة بشأن تسعير الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف وبشأن حل النزاع بين هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الإصلاح الزراعي بمركزي التل الكبير والقصاصين بمحافظة الإسماعيلية وبشأن حل النزاع بين هيئتي الأوقاف، والإصلاح الزراعي بشأن الأراضي المتداخلة بين الهيئتين.