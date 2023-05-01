شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يهنئ الرئيس السيسي وعمال مصر بعيد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الاحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعيد العمال.

كما هنأ النائب تيسير مطر عمال مصر فى كل مواقع العمل والإنتاج بعيد العمال، مؤكدا أنهم القوة الداعمة للاقتصاد القومى والذين يقودون مسيرة البناء والتعمير خاصة فى المشروعات القومية العملاقة.

ودعا النائب تيسير مطر جميع عمال مصر الى بذل مزيد من الجهد والالتفاف حول القيادة السياسية لمصر فى هذه المرحلة التى تواجه مصر وعبور التحديات الاقتصادية.