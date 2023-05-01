شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية حماة الوطن: نرفض إدراج النشاط الاقتصادي داخل عمل الأحزاب السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن قرار مجلس أمناء الحوار الوطنى، الاستمرار فى تلقى الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة فى الحوار، لوضعها فى جلسات الحوار، يؤكد مدى حرص القائمين على مشاركة كل الأطياف المختلفة لإبداء الرأى والإسهام فى إثراء الحوار بالعديد من المعلومات والخبرات فى توقيت هام تتطلع فيه مصر إلى مستقبل أفضل من خلال حوار وطنى حقيقى، مما يؤكد أن الحوار الوطنى فرصة ذهبية للجميع ولا بد من البناء عليها.

وأوضح شلبى، أن ووجهة نظر حزبه فى ملف تمويل الأحزاب، أو أن يكون للأحزاب نشاط اقتصادى، هى أنه يرفض مقترح دخول الأحزاب السياسية فى ملف الاستثمار والاقتصاد، وأن يكون نشاطها سياسيا فقط، بحيث يكون تمويل الأحزاب من خلال اشتراكات الأعضاء والتمويل الداخلى والتبرعات، وهذا سيحتاج لوقف حالة العزوف الموجودة لدى بعض المواطنين للمشاركة فى العمل السياسى، وأن يكونوا أعضاء فى أحزاب وحل مشكلة العزوف سيكون ضمن حلول أزمة تمويل الأحزاب.

وتابع شلبى خلال مشاركته في سلسلة ندوات ”الخليج 365” حول الحوار الوطنى، أن الأحزاب أسست بهدف الوصول والمشاركة فى الحكم وإذا لم يستطع الحزب إدارة موارده المالية والعمل على خلق موارد مالية لتوفير مصاريف الحزب، سيكون هذا الحزب لديه أزمة ويفشل فى حل المشاكل التى تواجهه، كذلك لا بد من توسيع المشاركة، مشيرا إلى أن هناك بعض التجارب فى دول أوروبية حول توفير تمويل خارجى للأحزاب سواء من الحكومة أو من التبرعات، الذى يرتبط بشروط منها التمثيل النيابى للحزب وعدد المقاعد التى حصل عليها فى الانتخابات.

وأوضح شلبى، أن هذه التجارب جاءت فى ظل ظروف وثقافات مختلفة، بجانب أن الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها الدولة وتوفير موارد للموازنة العامة تشكل تحديا فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة المصرية، أخذًا فى الاعتبار كم هو التمويل المناسب لكل حزب بحيث يتم فتح مقرات وتنتظم فعاليات، لذلك من الممكن أن يكون دعم الحكومة للأحزاب فى تدريب أعضاء وتأهيل كوادر وغيرها من الأنشطة التى يمكن للحكومة تقديمها، ولكن فكرة أن تكون للحزب ذراع اقتصادية ويمتلك شركات سيكون هناك تعارض للمصالح.