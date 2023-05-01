وصول 100 أمريكي على متن سفينة إجلاء من السودان إلى جدة

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل الدول إجلاءِ رعاياها من السودان حيث رست سفينة تحمل 100 أمريكي وبعض الأشخاص من دول أخرى في ميناء جدة بعد إجلائهم من السودان، وفقًا لفارس أسعد، القنصل العام الأمريكي.

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وتم إجلاؤهم على متن سفينة USNS Brunswick، وهي سفينة نقل سريعة تضم طاقمًا عسكريًا ومدنيًا.

وقال أسعد إنه يعتقد أن هذه هي السفينة الأمريكية التي أجلت الأمريكيين من السودان.

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية على صفحتها في تويتر، الإثنين، أن "3 أشخاص من ركاب السفينة الأمريكية يحتاجون إلى الرعاية الصحية، وأنه تم تجهيز سيارات الإسعاف لاستقبالهم.

تمديد الهدنة الإنسانية

وفي سياق متصل أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، مساء أمس الأحد، موافقتها على تمديد الهدنة الإنسانية في البلاد لمدة 72

ساعة أخرى.

قال الجيش السوداني في بيان مساء أمس الأحد: إنه بناء على مساعي طلب الوساطة الأمريكية السعودية وافقت القوات المسلحة لتمديد الهدنة لمدة 72 ساعة على أن تبدأ اعتبارًا من انتهاء مدة الهدنة الحالية.

وتابع البيان أن: موافقة الجيش على الهدنة جاء على الرغم من رصد نوايا المتمردين بمحاولة الهجوم على بعض المواقع، إلا أننا نأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات تنفيذ الهدنة مع جاهزيتنا التامة للتعامل مع أي خروقات.

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