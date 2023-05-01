الجامعة العربية تستأنف اليوم اجتماعها لبحث الوضع في السودان

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، استئناف أعمال اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الوضع في السودان، وذلك بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

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وسبق وعقد مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مصر، دورة غير عادية في 16 أبريل الجاري، لمناقشة التطورات بالسودان، وكان ذلك بناءً على طلب من مصر والسعودية.

وشدد المجلس وقتها علي ضرورة الوقف الفوري للاشتباكات المسلحة حقنا للدماء وحفاظا على وحدة السودان .



تمديد الهدنة الإنسانية

وفي سياق متصل أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، مساء امس الأحد، موافقتها على تمديد الهدنة الإنسانية في البلاد لمدة 72 ساعة أخرى.

قال الجيش السوداني في بيان مساء امس الأحد: إنه بناء على مساعي طلب الوساطة الأمريكية السعودية وافقت القوات المسلحة لتمديد الهدنة لمدة 72 ساعة على أن تبدأ اعتبارًا من انتهاء مدة الهدنة الحالية.

وتابع البيان بأن: موافقة الجيش على الهدنة جاء على الرغم من رصد نوايا المتمردين بمحاولة الهجوم على بعض المواقع، إلا أننا نأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات تنفيذ الهدنة مع جاهزيتنا التامة للتعامل مع أي خروقات.

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