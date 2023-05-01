[ أردوغان يعلن تحييد زعيم "داعش" الإرهابي في عملية للاستخبارات التركية بسوريا   ]



أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحييد زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو الحسين القرشي، في عملية للاستخبارات التركية بسوريا.



جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني مباشر ومشترك بثته عدة قنوات تركية محلية، مساء الأحد.



وقال أردوغان: "الاستخبارات التركية كانت تتعقب منذ زمن طويل المدعو أبو الحسين القرشي زعيم ما يسمى داعش، وتم تحييده أمس في عملية بسوريا".



وأشاد أردوغان بنشاط جهاز الاستخبارات التركية قائلا: "استخباراتنا تقوم حاليا بأعمال مهمة للغاية في مجال مكافحة الإرهاب، حتى إن هذا الجهاز بات يشرف على عقد لقاءات بين الاستخبارات الروسية والأمريكية".



وفيما يخص مكافحة الإرهاب، أكد أردوغان أن قوات بلاده المسلحة تواصل مطاردة الإرهابيين داخل وخارج البلاد، وتلحق بهم ضربات موجة للغاية.



ولفت إلى أن كفاح تركيا ضد الإرهاب، يساهم أيضا في توفير الأمن للقارة الأوروبية.



وتابع قائلا: "أوروبا لا تدرك هذه المساهمة أو لا تريد إدراك ذلك، تركيا هي الدولة الوحيدة داخل الناتو التي تقوم بكفاح فعال ضد تنظيمات داعش وبي كي كي وفيتو (غولن)".



الأناضول

