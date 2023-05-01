كاتب مصري يعلق على الاحداث بالسودان

قال الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، إن الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا فى الآونة الأخيرة فى إجلاء رعاياها من السودان فى وقت الخطر الذى يعيشونه، لافتا إلى أن الدولة عملت على توفير الخطوط الجوية والبرية ونقاط ارتكاز للمصريين ليأتوا إليها.

وأضاف عبد الحليم قنديل خلال استضافته بقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك 30 دولة تحاول إجلاء رعاياها من السودان إما بجهدها الذاتى أو واسطة الغير كدول تعتمد على مصر أو السعودية كدولة قريبة، لافتا إلى أن الرعايا الذين خرجوا من السودان برعاية كل الدول تكاد الدولة المصرية قد تكون حققت نصف حملة الإجلاء فى مقابل كل الأطراف الأخرى.

وأوضح عبد الحليم قنديل، السودان بلد واسع المساحة، كما أن التواجد السكانى وخرائط التوزيع مختلفة، وهو مرتكز حول النيل، موضحا أن الخرطوم فى مركز السودان حيث أن المسافة بينها وبين أى جهة 1000 كيلو متر، لذا فالجهد كبير والتحية لكل الأجهزة المسئولة عن الجهد المركب لأطقم الطيران وغيره، لافتا إلى أننا شعب واحد موزع على بلدين فى دلالة على عمق العلاقات التاريخية.