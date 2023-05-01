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خلال الشهر الحالي.. تحديد تسعيرة "جديدة" لأمبير المولدات في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "قامت بتحديد تسعيرة جديدة لأمبير المولدات خلال الشهر الحالي في العاصمة".

وأضافت، أن "التشغيل العادي للمولدات سيكون سعره 4 ألف دينار فقط، أما التشغيلي الليلي فيبلغ سعره 6 ألف دينار عراقي".


وبشأن التشغيل الليلي، أشارت المحافظة الى "تحديد سعر 8 ألف دينار للتشغيل الذهبي في مناطق العاصمة بغداد".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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