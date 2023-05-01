انت الان تتابع خبر تقرير مُفصّل لطقس العراق خلال الأيام الأربعة المُقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً واحياناً غائماً جزئياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً في القسم الشمالي من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في القسم الشمالي من البلاد".

وتابع أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً يتحول الى غائم جزئي ليلاً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، ولا تغير فيها في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".

