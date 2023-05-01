كل ما تريد معرفته عن إجلاء المصريين المتواجدين في السودان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في ظل الأحداث السودانية المتصاعدة، تزايد البحث عن إجلاء المصريين المتواجدين في السودان، والتي أسفرت الجهود عن إجلاء 6960 مواطنًا مصريًا من خلال المعابر البرية بين مصر والسودان.



تزايد البحث عن إجلاء المصريين المتواجدين في السودان.. إلى أين وصل؟، حيث صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن خطة إجلاء المواطنين المصريين المتواجدين في السودان أسفرت عن إجلاء 6960 مواطنًا مصريًا حتى تاريخه، من خلال المعابر البرية بين مصر والسودان.



وفور اندلاع الأحداث، وجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بتفعيل غرفة العمليات بوزارة الهجرة عقب اندلاع الأحداث في السودان بساعات، لمتابعة أوضاع المصريين على الأرض بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة والقنصلية بالسودان.



وأكدت السفيرة سها جندي، أنه يجري إجلاء مواطنينا على متن طائرات عسكرية وبرًا عن طريق الحافلات البرية، وفقًا لخطة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتشرف عليه لجنة وطنية مشكلة من جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة حرصًا على سلامة أبنائنا، مشددة على أن الجهود مستمرة حتى عودة الجميع بسلامة الله إلى مصر.

واستمرت خطة إجلاء المواطنين على مدار الأيام الماضية من خلال تنفيذ جسر جوي لإجلاء المصريين بالسودان الذي نفذ ٢٧ طلعة جوية، من مطارات "وادي سيدنا"، "بورتسودان" و"دنقلة، إضافة لاستقبال المئات عبر المنافذ البرية وتوفير عشرات من الحافلات لنقلهم.

وكشفت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الوزارة لديها مجموعات عمل من خلال تطبيق واتساب والسوشيال ميديا، وهو ما سهّل الكثير، لأن التواصل المباشر أدى إلى التعرف على المشكلات المباشرة والأزمات المباشرة، وتم التعامل مع مختلف الأزمات، مثل نقص الأكل والمياه والدواء وانقطاع الكهرباء والإنترنت، بالإضافة إلى دوي المدافع، ما أثر على أبناء الجالية المصرية، حيث تواصلت معهم الوزارة لتهدئتهم.

وعقدت وزيرة الهجرة لقاء افتراضيًا عبر "الفيديوكونفرانس" مع 100 من الطلبة المصريين بالسودان وعدد من أولياء الأمور، للاستماع إليهم والاطمئنان على أوضاعهم، في ظل حالة الاضطراب التي يعشيها البلد الشقيق، مشيرة إلى أننا سندرس كل السيناريوهات والبدائل، حرصا على مستقبلهم، ودار حديث بين الوزيرة والطلاب وأولياء الأمور المشاركون في اللقاء الذين أكدوا أن أوضاع أبنائهم في السودان مضطربة وغير مستقرة وخصوصًا المتواجدين في الخرطوم، وهناك انقطاع الكهرباء والمياه لفترات طويلة مع صعوبة الخروج من المنازل لشراء احتياجاتهم من طعام ودواء، وخلال اللقاء تم الإعلان عن أنه قد تم تخصيص رقمين للطوارئ في السفارة المصرية بالسوادان يتم التواصل من خلالهما وهما: 00249129506391 - 00249912746818.