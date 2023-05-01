شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خارجية السودان تتهم قوات الدعم السريع "بالاعتداء" على مقر السفارة الإندونيسية بالخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتهمت وزارة الخارجية السودانية، الأحد، قوات الدعم السريع "بالاعتداء" على مقر السفارة الإندونيسية بالخرطوم وسرقة سيارة دبلوماسية تابعة لها، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

ومنذ 15 أبريل، تشهد ولايات سودانية، اشتباكات واسعة بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وميليشيات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو حميدتي.

وأكد الجيش السوداني، السيطرة على كل مقراته وينفي استيلاء الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وقال الجيش السوداني، في وقت سابق، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.

وأكد الجيش السوداني،، أنه "سيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.