شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تواصل إجلاء مواطنيها ورعايا الدول من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصل امس إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي في مدينة جدة 45 مواطنًا سعوديًا، و36 شخصًا من الجنسية الباكستانية، تم إجلاؤهم من السودان، عبر طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية.



هذا ووصلت قبل قليل سفينة جلالة الملك "الدرعية" إلى مدينة جدة، وعلى متنها 52 شخصًا من الجنسيات التالية: (سلطنة عمان، وباكستان، والولايات المتحدة الأمريكية، والنيبال).



ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية، لإجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان، نتيجة الإضرابات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد مؤخرا.



ويذكر أن القوات الجوية الملكية السعودية أجلت خلال اليومين الماضيين نحو 185 شخصًا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من بينها جنسيات (جنوب إفريقيا، وزامبيا، وكينيا، ومالي، وموزمبيق، ونيجيريا، وإريتريا، والمملكة المتحدة، والسويد، وفرنسا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، ولبنان، وفلسطين، والصومال، وباكستان، وتايلند، والفلبين، وأوغندا، وتشاد، وتنزانيا، وبنين، وإندونيسيا، وتركيا).



وحرصت المملكة العربية السعودية على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5197 شخصًا (184 مواطنًا سعوديًا، ونحو 5013 شخصًا ينتمون لـ 100 جنسية).