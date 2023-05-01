شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة يكشف آخر تفاصيل الوضع السوداني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، آخر تفاصيل الوضع السوداني، مشيرا إلى أن ما يجرى في السودان من دعوات لعقد هدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مجرد مسكنات للوضع.



وأشار عبدالفتاح، خلال برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن الجهود المبذولة لإجراء لقاء مباشر بين الطرفين مازالت قائمة وتقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ومصر والسعودية والإمارات.

وقال إن السودان يرغب في التعامل مع هذه القضية كأمر داخلي ويرفض تدويل القضية، منوها بأن تفاصيل الأزمة ليست فقط بين البرهان وحميدتي، مؤكدا أن كافة الأطراف الدولية والجامعة العربية لا يألون جهدا في محاولة حل الأزمة، حيث يجري الأمين العام للجامعة العربية اتصالات مكثفة مع كل أطراف الأزمة.