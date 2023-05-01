في عملية للاستخبارات التركية.. أردوغان يعلن مقتل زعيم داعش في سوريا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأحد، مقتل "الزعيم المفترض" لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا خلال عملية نفذتها الاستخبارات التركية.

وفي مقابلة متلفزة، قال أردوغان: "أود أن أشارك الجمهور معلومات جديدة خلال هذا اللقاء.. هناك تطور يظهر معركتنا الصارمة ضد التنظيمات الإرهابية.. الاستخبارات التركية كانت تتعقب منذ زمن طويل من يسمى زعيم داعش المعروف بأبو الحسين القريشي.. وهذه هي المرة الأولى التي أعلن فيها هذا الخبر.. خبر القضاء على هذا الشخص خلال عملية نفذها جهاز الاستخبارات التركي في سوريا.. وسنواصل عملنا في محاربة المنظمات الإرهابية دون استثناء".

وأكد أردوغان أن المخابرات التركية كانت تتابع القرشي منذ فترة طويلة.

ووفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، تولى القريشي زعامة تنظيم داعش منذ نهاية نوفمبر من العام الماضي، خلفا للزعيم السابق، أبو الحسن القرشي، الذي قتل في عملية للجيش السوري الحر في محافظة درعا السورية، منتصف أكتوبر، وفقا للمتحدث باسم القيادة المركزية في الجيش الأمريكي (سنتكوم) جو يوتشينو.

و"القريشي" هو رابع زعيم للتنظيم بعد أبو بكر البغدادي الذي قتل بغارة أمريكية في أكتوبر 2019، وأبو إبراهيم القرشي الذي قتل في فبراير عام 2022 بغارة أمريكية.