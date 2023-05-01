شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الجندى يهنئ العمال بعيدهم: ستظلون عماد الجمهورية الجديدة وأساس نهضة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعمال مصر، بمناسبة عيد العمال السنوي، قائلا: ستظلون الجندي المجهول في عملية البناء والتنمية ولولاكم ما وصلنا لكم الإنجازات في وقت زمني قصير، فباجتهادكم وعزيمتكم ساهمتم في وضع الدولة المصرية الحديثة على مشارف الجمهورية الجديدة.

ولفت الجندي، في بيان له، أن عمال مصر يمثلون العمود الفقري في قاطرة التنمية ولولا جدهم وتعبهم ليلا ونهارا في إنجاز المشروعات القومية ما كانت الدولة المصرية نجحت في تحقيق التنمية المنشودة في هذا الوقت القياسي، فالنهضة غير المسبوقة التي وصلت إليها مصر على مستوى مختلف المجالات، وفي ظل ظروف استثنائية سواء جوائح أو حروب وصراعات عالمية، لم تكن تستطع تجاوزها بدون أيادي عاملة تعمل بيد من حديد.

وثمن الجندي، الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لملف العمال، فضلا عن توجيهات الرئيس السيسي المستمرة للحكومة لدعم ملفات الأجور والعلاوات والمعاشات وكل أشكال المساندة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر الآن، والتي تستهدف دعم عمال مصر وأسرهم وتوفير حياة كريمة لهم، وإعراب الدولة المصرية تقديرها واحترامها لمجهوداتهم المتواصلة من أجل إعلاء قيمة ومكانة مصر عاليا بالعمل والجد والمثابرة على التحديات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن عمال مصر سيظلون عماد بناء الجمهورية الجديدة، وأساس التقدم والازدهار، الذين يواصلون عملهم من أجل دفع عجلة الإنتاج ودعم الصناعة المحلية، والانتهاء من المشروعات القومية التي أتت بثمار إيجابية على الدولة وشعر بها المواطن.