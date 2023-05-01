أوكرانيا.. 198 مقذومًا من عيارات مختلفة على روسيا خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 49 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 198 مقذوفا من عيارات مختلفة، وفق روسيا اليوم.

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وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيليجرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 49 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية. على محور دونيتسك، أطلق العدو 27 قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم و152".

وأضاف البيان: "واستهدفت المدفعية محور غورلوفكا بـ 7 عمليات قصف بقذائف من عيار 155 ملم و152 ملم. وعلى محور ياسينافاتا، استهدفت المدفعية بقذائف من عيار 155 و152 و122 ملم بـ 8 عمليات قصف. وعلى فولنوفاخسكي - 7 قذائف مدفعية 155 و152 و122 ملم. ونفذ العدو قصفا بإطلاق 198 مقذوفا من العيارات المختلفة".

وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية: غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)،

نوفوباخموتوفكا، ميخائيلوفكا، نوفوسيلوفكا فتورايا، ياكوفليفكا، ياسينوفاتايا، دونيتسك (أحياء بتروفسكي، كييفسكي، كويبيشيفسكي، كيروفسكي)، ماكييفكا (مناطق كيروفسكي، تشيرفونوغفارديسكي)، ستيبنو، يغوروفكا، فلاديميروفكا، نيكولسكوي.

وخلال اليوم الماضي، وردت معلومات عن إصابة أمرأة في منطقة كويبيشيفسكي بدونيتسك، وتم تسجيل 48 قصفا من قبل القوات الأوكرانية.

وفي 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.

وأضاف بوتين، أنها أيضًا من أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.