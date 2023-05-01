وفاة مصمم الأزياء الروسي الشهير فياتشيسلاف زايتسيف عن 85 عامًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت قناة "رين" التلفزيونية، أن مصمم الأزياء السوفيتي والروسي فياتشيسلاف زايتسيف توفي عن عمر ناهز 85 عامًا، وفق روسيا اليوم.

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وبحسب تقارير إعلامية، فقد نُقل زايتسيف وهو يعاني من نزيف في المعدة إلى مستشفى في منطقة موسكو، حيث توفي في العناية المركزة.

ولد المصمم فياتشيسلاف زايتسيف في 2 مارس 1938 في مدينة إيفانوفو، وفي عام 1962، تخرج في معهد المنسوجات في موسكو (الآن جامعة أ.ن. كوسيغينا الروسية الحكومية). وفي عام 1963 قدم مجموعته الأولى من وزرة العمالات الريفيات.

وفي عام 1965، بدأ العمل كمدير فني لورشة العمل التجريبية والتقنية، بيت عارضات الأزياء المكون من جميع النقابات في موسكو، حيث غادر لاحقا إلى مشغل صغير، والذي تحول بحلول عام 1982 إلى بيت أزياء موسكو (الآن بيت أزياء سلافا زايتسيف موسكو).

وأصبح زايتسيف أول مصمم أزياء سوفييتي وروسي له الحق في عرض أعماله في أسابيع الأزياء الراقية في باريس، وفي عام

1989 أصبح الفائز في قمة أفضل خمسة مصممي أزياء في العالم في طوكيو.

وحصل على وسام "خدمات للوطن" من الدرجة الرابعة، وحصل على العديد من الجوائز العامة.

وفي عام 2016، كانت هناك تقارير تفيد بأن زايتسيف قد تم تشخيصه بمرض باركنسون.

ومن جانبها أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن تعازيها لوفاة مصمم الأزياء فياتشيسلاف زايتسيف.

وقالت زاخاروفا: "تعازي العائلة والأصدقاء لنا جميعا. يا لها من نعمة تمكنت من حضورها، كما أفهم الآن، الحفل الأخير الصيف الماضي في حديقة زريادي، والتحدث مع فياتشيسلاف ميخائيلوفيتش(زايتسيف)! لقد كان عرضا لسنوات مختلفة على مدى عدة عقود. ستبقى في الذاكرة ارقد بسلام!".