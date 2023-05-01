بعد الازمة الاخيرة.. رئيس وزراء اليابان يؤكد أنهم مستعدون لتقديم مساعدات عاجلة للنازحين من السودان

أعرب رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، عن سعادته لزيارة مصر كأول بلد في جولته الأولى بمنطقة إفريقيا كرئيس وزراء لليابان.



وأكد "كيشيدا"، خلال مؤتمر صحفي، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاحد، أن مصر شريكا مهما لليابان وتلعب دورا مهما في استقرار منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، موضحًا أنه تباحث مع الرئيس السيسي بشأن العديد من القضايا الدولية والإقليمية والعلاقات الثنائية.

وتابع، أننا سنستمر في تقديم مساعدات طويلة الأمد في مجالات مختلفة مثل التعاون المتعلق بمشروع الخط الرابع لمترو الانفاق، ومشاركة شركات اليابانية في مشروع توليد الكهرباء بطاقة الرياح، وفي مجال التعليم.

وتابع رئيس وزراء اليابان، أنه تبادل وجهات النظر مع الرئيس السيسي، حول الأوضاع في السودان وأوكرانيا وشرق آسيا، معربًا عن تقديره لمساهمة مصر لتحقيق السلام والاستقرار في السودان، واتفق مع الرئيس السيسي، على المساهمة في علاج الوضع الحالي، معربًا عن استعدادهم لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين السودانيين واللاجئين بالدول المجاورة.

