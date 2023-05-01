بعد الأحداث الاخيرة.. ما هي آخر التطورات في السودان

قال عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية من أم درمان، إنّه في الرابعة صباحا حلقت طائرة استطلاع في سماء أم درمان ولكن ليس هناك أي أصوات لمضادات أرضية أو لاشتباكات.





وأضاف الجندي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، "لم أرصد في مواقع التواصل الاجتماعي أن هنالك اشتباكات في مواقع مختلفة من أم درمان، الأوضاع من الساعة الرابعة صباحا حتى هذه اللحظة كما هي، الوضع مستتب في قطاع كبير من أم درمان، ولم نشهد هجمات خلال هذا اليوم، آخر المعارك كانت في أم درمان أمس يوم السبت في منطقة جنوب غرب أم درمان".





وتابع، "في جنوب غرب أم درمان كان هناك اشتباك مباشر بين المتمردين والقوات المسلحة، وبالقرب من أم درمان كان هناك اشتباك مباشر بين القوات المسلحة وميليشيا الدعم السريع، لكن الجيش السوداني سيطر على الموقف تماما".