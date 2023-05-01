شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللواء سمير فرج يعلق على آخر تطورات أحداث السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن حدود مصر مع السودان تصل إلى 1300 كيلومتر؛ والأحداث في السودان تؤثر على مصر؛ لأنها عمق استراتيجي لنا.



وكشف الخبير الاستراتيجي، تفاصيل، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، عن آخر تطورات الأحداث في السودان، وموقف مصر من الاشتباكات الدامية التي تدور هناك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.



وأضاف سمير فرج، مساء الأحد، أن مصر يُقيم بها 5 ملايين سوداني، والقاهرة والخرطوم يجمعهما شريان النيل، ويؤمنان البحر الأحمر سويًا؛ الأمر الذي جعل الدولتان مرتبطتان ببعضهما البعض، مشيرًا إلى أن الدولتين كانتا دولة واحدة حتى قيام ثورة 23 يوليو عام 1952.

وأوضح اللواء سمير فرج، أن إقليم دارفور من أهم الأقاليم السودانية؛ لاحتوائه على الذهب واليورانيوم والبترول، وثروة حيوانية وزراعية؛ مؤكدًا أن هناك دولًا تعمل على انفصاله عن السودان؛ وهذا الأمر أحد أسباب اندلاع الأزمة السودانية.

وأكد سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدي البلد"، أنه من الوارد أن ينفصل إقليم دارفور عن السودان؛ مثلما حدث في السودان وجنوب السودان؛ وهو أمر أتمنى عدم حدوثه.



ولفت الخبير الاستراتيجي، إلى أن العلاقات المصرية السودانية في عهد الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، كانت في أسوأ حالاتها؛ لأنه كان إخواني الهوية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي ساعد في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الدولي؛ رغمًا عن أخذهم موقفًا عدائيًا من مصر في ملف نهر النيل.