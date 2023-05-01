وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تكشف تطورات حول السودان.. ماذا قال؟

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الوزارة انخرطت في العمل على الملف السوداني منذ ليلة عيد القيامة المجيد، لافتة إلى أنه تم البدء في العمل بسرعة.



وأشارت جندي، خلال مداخلة ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر فضائية "cbc"، إلى أن مصر لها أكبر جالية أجنبية موجودة في السودان الشقيق، بأكثر من 10 آلاف مصري ومصرية، يمثل الطلاب أكثر من نصفهم.



وأضافت، أن الوزارة حرصت على التواصل مع الطلاب وتحديد أماكن تواجدهم في ظل التطورات السريعة على الأرض، وبالتالي، فقد عملت الوزارة على أن يكون الجميع في أمان.



وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج: "بدأنا العمل منذ ليلة عيد القيامة، لأنه اليوم الذي شهد بداية التطورات بشكل جعلنا نخشى على أبنائنا، وبخاصة الموجودين منهم في السودان بمفردهم، وعملنا على تحديد أماكن تواجد الجميع، قمنا بعمل مدونة ووزعناها على جميع الطلاب حتى يدون الطلاب أماكن تواجد وأسمائهم وعناوينهم وعرفنا أماكن تجمعهم".