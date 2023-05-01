عمرو أديب عن النازحين من السودان إلى مصر: ربنا يساعدهم ويساعدنا

عقب الإعلامي المصري عمرو أديب، على آخر تطورات الأزمة السودانية، قائلا: "لو مواطن سوداني حمل سلاح ضد مواطن سوداني آخر.. قول على الدنيا يا رحمن يا رحيم، وسنكون في موضوع لن ينتهي، ولو تحولت الحرب في السودان لحرب أهلية اعلم إنها النهاية".



وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن قناة العربية عرضت لقطات لقوافل الأتوبيسات النازحة من السودان إلى مصر، معقبا: "ربنا يساعدهم ويساعدنا، هى مسئولية مصرية وقد يكون حملا".

وأضاف أنه كلما زاد التوتر في السودان كلما زاد النازحين إلى مصر، والدولة المصرية تقوم حتى الآن بدورها الأخوي والجغرافي والإنساني، ومن مصلحة مصر أن ينتهي هذا الأمر، ولا أحد يعلم موعد انتهاء الأزمة.