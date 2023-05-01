انت الان تتابع خبر لإنصاف العمال.. الحكيم يدعو لإقرار قانون الضمان الاجتماعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365: "في يوم العمال العالمي نشد على يد هذه الشريحة المهمة والفاعلة في مهمة نيل حقوقها المشروعة عبر قوانين عادلة تؤمن كرامتها".

ودعا الحكيم، جميع الأنظمة وأصحاب القرار وأرباب العمل في العالم أجمع إلى "إنصاف هذه الشريحة الكادحة وهي تقطع رحلة الاسترزاق الشاقة وكسب لقمة العيش بشق الأنفس وعرق الجبين".



وذكر رئيس تيار الحكمة: "عراقيا، يمثل إقرار قانون الضمان الاجتماعي وتعديل قانون التقاعد خطوة فاعلة باتجاه إنصاف هذه الطبقة المخلصة ".