انت الان تتابع خبر "انتهاك صارخ".. إحصائية دولية بأعداد المرافق الصحية المُستهدفة بالسودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت المنظمة الدولية بياناً عبر تويتر جاء فيه: "تأكدت منظمة الصحة العالمية من وقوع 26 هجمة على مرافق الرعاية الصحية منذ اندلاع الصراع في السودان في 15 نيسان/ أبريل".

وشددت المنظمة على أن "الهجمات على مرافق الرعاية الصحة انتهاك صارخ للقانون الدولي والحق في الصحة، لذا لابد أن تتوقف على الفور".



ونشرت المنظمة في تغريدة أخرى مشهداً لشخص سوداني اضطر إلى إجلاء والدته بعد الهجوم على المستشفى الذي كانت ترقد فيه، وكان يقودها على سرير المرض وسط الشارع، في ظل القتال.

وأوضحت المنظمة أن الرجل سار بوالدته "رغم ما اكتسح الشوارع من عنف يهدد حياتهما هما الإثنين".