سها جندي: ننظر في وضع الطلاب العائدين من السودان لدمجهم بالتعليم المصري

أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تقديرها لكافة مؤسسات الدولة الوطنية في تعاملها مع ملف السودان، لافتة إلى أنها كانت تتواصل وتتعامل كوحدة عمل واحدة تؤذن بمفهومنا للجمهورية الجديدة.



وقالت جندي، خلال مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "cbc": "لم يكن هناك أي نوع من أنواع التنافس بين المؤسسات، ولكن كان التكامل كان هو المفهوم الغالب من أجل إخلاء أبنائنا وإعادتهم إلى أرض الوطن، لافتةً إلى أنه جرى إجلاء 6399 مصري من السودان حتى ليلة أمس".



وأضافت الوزيرة: "حاولنا بقدر الإمكان تنظيم أنفسنا بشكل سريع، وما دمنا نتحدث عن إجلاء وإخلاء لعدد كبير ونسبة كبيرة من أبنائنا في السودان، تهيأ لنا تشكيل اللجنة الدائمة المعتادة للنظر في الحالة السودانية من أجل إعادة أبنائنا وامكانية دمجهم في الدراسة بمصر".



وأشارت الوزيرة إلى أن "المجلس الاعلى للجامعات ينظر في هذا الأمر من الناحية الفنية وسنقوم بوضع توصياته ضمن مجموعة العمل الخاصة باللجنة الدائمة حتى يتم استصدار قرارات في إطار المساعدة والدعم وتحريك عمليتهم التعليمية وعدم تعطيلهم، بواقع 5 آلاف طالب وطالبة مصرية كتقدير أولي".



وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج: "أعتبر المصابين العائدين من السودان أبنائي وهناك طالبين أصيبا بشظايا وطلق نار، ونقلهما كان أمرا صعبا للغاية، فلم تكن هناك سيارات تنتقل بسهولة في الخرطوم، حيث وصلا مساء أمس بالطائرات، الابن في مستشفى هليوبوليس والابن في مستشفى المعادي ولا توجد إصابات أخرى".