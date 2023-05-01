شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. البرهان يقود عمليات الجيش السوداني من أحد مقرات القيادة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ظهر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، في مقطع مصور، داخل أحد مقرات القيادة العامة للقوت المسلحة، خلال قيادته للعمليات العسكرية الدائرة حاليًا.

ونشر الجيش السوداني عبر صفحته في فيسبوك مقطعًا يظهر فيه البرهان جالسًا إلى جوار عدد من قيادات الجيش خلال متابعة سير العمليات الميدانية للجيش ضد قوات الدعم السريع.

وتضمن المقطع تعليقًا جاء فيه: "القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن يشرف على سير العمليات من احد مراكز القيادة".