خبير استراتيجي يعلق على الأوضاع بالسودان.. ماذا قال؟

كشف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، عن تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للقوات المُسلّحة؛ الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ في ظل الأوضاع الأمنية غير المُستقرة التي يعيشها السودان.



وقال الخبير الاستراتيجي، تفاصيل، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إن الجيش السوداني لم يعد متفرغًا لتأمين 1300 كيلومتر حدود له مع مصر.

وأضاف سمير فرج، مساء اليوم الأحد، أن هذا الاجتماع ناقش كيفية تأمين حدود مصر مع السوان؛ عقب اندلاع الأزمة الداخلية المُسلّحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أن مصر والسودان نفذا عدة تدريبات عسكرية مشتركة؛ وعند اندلاع الأزمة السودانية شدد الرئيس السيسي على ضرورة عودة أبنائنا المصريين من مطار مروي دون خدش.



وكشف اللواء سمير فرج، تفاصيل العملية صقر 204 لإخلاء الجنود المصريين من هذه القاعدة، مضيفًا: "المخابرات العامة والحربية أخدوا 177 من أولادنا وطلعوهم بره، وتم نقلهم إلى مطار مهجور لم يكن يستخدم يبعد 500 كيلومتر عن مطار مروي، بالتعاون مع القوات المسلحة السودانية؛ وتم تشغيل هذا المطار وتأمينه من قبل مصر لنقل أبنائنا".



وأكد سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدي البلد"، أن هذه العملية تستحق أن تُدرّس يومًا ما، لافتًا إلى تمكن قوات الدعم السريع من حصار 27 فردًا من قواتنا المسلحة في مطار مروي؛ وهي الواقعة التي اعتذر عنها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع.

ولفت الخبير الاستراتيجي، إلى أن "اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان رسالة؛ أدت لاعتذار حميدتي، وتم استلام أبنائنا من خلال الصليب الأحمر، ليس كأسرى؛ لأننا مش رايحين السودان نحارب؛ إنما الهدف كان التدريب، وخلال تحركهم مع الصليب الأحمر تدخلت قوات (جي آي إس) في منتصف المسافة ونقلوا أبنائنا لمقر الملحق العسكري".

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