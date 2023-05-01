سفينة تُغلق مضيق البوسفور لسبب غريب

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض مضيق البوسفور، الذي يفصل بين الجانبين الآسيوي والأوروبي من مدينة اسطنبول التركية، لإغلاق مؤقت يوم الأحد بسبب تعطل سفينة شحن تعبر من خلاله.

وذكرت السلطات المحلية أن سفينة الشحن "إلياس كونان"، التي كانت تتجه من روسيا إلى ميناء كوجالي بالقرب من اسطنبول، تعرضت لعطل في محركها أثناء عبورها المضيق، مما أدى إلى إغلاق الحركة الملاحية في المضيق بشكل مؤقت في حوالي الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي.

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وأشار خفر السواحل التركي إلى أن السفينة تم سحبها برفقة زورقي قطر إلى مرسى أخيركالي، حيث تم رسوها، وتم فتح المضيق مرة أخرى للحركة الملاحية في الساعة 9:20 مساءً بالتوقيت المحلي.

مضيق البوسفور اهم الممرات المائية

يعتبر مضيق البوسفور واحدًا من أهم الممرات المائية في العالم، حيث يربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ويمثل طريقًا مهمًا لنقل البضائع والنفط والمواد الخام.ولكن هذا النوع من الحوادث المفاجئة يسبب زحامًا كبيرًا في الممر المائي ويؤدي إلى إغلاقه مؤقتًا، مما يؤثر على حركة الملاحة ويتسبب في خسائر اقتصادية للشركات والمصانع التي تعتمد على هذا الممر المائي.

ويتطلع الكثيرون إلى تحديث وتطوير مضيق البوسفور لتحسين حركة الملاحة وتقليل مثل هذه الحوادث المؤسفة.