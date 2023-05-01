شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: 42 حزبا تجتمع غدا لمناقشة قضايا الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنه الصناعة بمجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا سياسيا، إن أحزاب التحالف تجتمع غدا الإثنين في مقر حزب إرادة جيل، لمناقشه قضايا ومحاور الحوار الوطني.

وأشار مطر إلى أن تحالف الأحزاب المصرية قدم رؤيته كاملة لمجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن المحور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، مشددا على أهمية المشاركة في الحوار الوطني.

وكان "مطر" أكد أن تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، تقدم بمقترحات بشأن محاور الحوار الوطني السياسي والاجتماعي والاقتصادي لمجلس أمناء الحوار الوطني، موجها الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية.

وأوضح "مطر" أن الحوار الوطني يحظى بأهمية رسمية وشعبية، نظرا لأن الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيا جموع القوى السياسية الإخلاص في المشاركة بالحوار الوطني وتقديم أفكار تتطابق مع الواقع المصري.