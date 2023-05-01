النائب عصام هلال: الدولة حريصة على إنجاح الحوار الوطنى وتوفير كل السبل لذلك

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الدولة حريصة على إنجاح الحوار الوطنى، وتوفير كل السبل لذلك، والحرص الشديد على انعقاد الجلسات الفعلية للحوار فى موعدها المحدد، بداية مايو المقبل، وقال: «أهمية اجتماع الحوار الوطنى يتمركز فى إعلانه عن موعد بدء الجلسات الفعلية للحوار».

وأضاف هلال خلال مشاركته في سلسلة ندوات ”الخليج 365” حول الحوار الوطنى، أن إشادة مجلس الأمناء أمس بدور الأحزاب والقوى السياسية، يؤكد مدى التلاحم بين الحوار الوطنى والقوى السياسية والأحزاب، وهو مؤشر إيجابى للفترة المقبلة ونجاح الجلسات المقبلة لوضع تصور شامل وترتيب سليم لأوليات المرحلة القادمة.

وأكد هلال على، أن هناك تحديات فرضت نفسها علينا بسبب ما يحدث فى العالم من حولنا، بالإضافة أيضا إلى التحديات الداخلية وطموحات المواطن المصرى، فهى قضايا لا بد أن تُثار على طاولة الحوار الوطنى، وخرجات اجتماعات الأمس تدعو للتفاؤل بالجلسات القادمة للحوار الوطنى، وبأنها ستكون جلسات مثمرة من حيث مناقشة القضايا الحالية.

وأشار هلال، إلى أن الحوار الوطنى سيكون حوارا شاملا وسيناقش جميع الأولويات من ملفات وقضايا ذات الاهتمام للدولة المصرية، كما أن الحوار سيفتح جميع الملفات سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية التى تساهم فى النهاية بتحسين حياة المواطنين، لافتا إلى أن المرحلة الحالية التى نعيشها تتطلب إجراء حوار سياسى جاد يتناسب مع بناء الدولة الجديدة التى حلمنا بها جميعا والتى تحرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى على تحقيقها فى وقت قياسى.