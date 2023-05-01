شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان مديح: الأحزاب السياسية تحتاج إلى حل سريع فى أزمات التمويل والدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الأحزاب السياسية تتشارك فى حب الوطن ومؤسساته، وعندما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحوار الوطنى، كان الهدف أن تتجمع الأحزاب وتتحاور فى العديد من الملفات والقضايا المختلفة من أجل مواجهة التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن مصر على أبواب تنفيذ الحوار الوطنى لدراسة المقترحات المطروحة فى ظل التحديات التى تواجه البلاد.

وأوضحت مديح خلال مشاركتها في سلسلة ندوات الخليج 365 حول الحوار الوطنى، أن المشاركة الفعلية للأحزاب مطلوبة فى الفترة الحالية، لافتة إلى أننا كأحزاب سياسية تحتاج إلى حل سريع فى أزمة التمويل والدعم، خاصة أن الأحزاب دائمًا تبحث عن ما يدعمها، واقترحنا فى حزب مصر أكتوبر بأن تكون هناك شركات تابعة للأحزاب وموزعة دون تمييز أحزاب أغلبية أو أقلية، وهذه الشركات هدفها الرئيسى تقديم الدعم والاستثمار للأحزاب، ولدينا وجهة نظر فى هذا الأمر من أجل دعم الأحزاب.

وتابعت مديح قائلة: إن الحزب تقدم بملفات إلى المنسق العام للحوار الوطنى ولرئيس الإدارة الفنية حول كل قضايا المحاور واللجان الرئيسية واللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن ممثلى الحزب سيقدمون رؤى الحزب فى كل قضايا محاور الحوار الوطنى، مشيرة إلى أن الحزب يولى اهتماما خاصا بقضايا المحور الاقتصادى والسياسى.