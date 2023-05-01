شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تطالب تقريرا شاملا من جهاز حماية البحيرات للبت فى طلبات إحاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب، الطلب المقدم من النائب محمد عبد الله، بشأن تضرر مستأجري المزارع السمكية من ارتفاع القيمة الإيجارية لمساحتهم وعدم توافر الأعلاف حفاظاً على زيادة الإنتاج السمكي.

وعقب المهندس عادل محمد، رئيس الإدارة المركزية لجهاز الثروة السمكية منطقة الإسكندرية، قائلا:" إن تسعير إيجارات أراضي المزارع السمكية يخضع لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وأن قيمة الإيجارات للمزارع السمكية بمحافظة البحيرة يتراوح بين 6:5 آلاف جنيه سنويا وأن المغالاة تتم بين المستأجرين بعقود مشاركة فيما بينهم، وأنه يتم إجراء المزاد العلني على تأخير المساحات التي تزيد على 15 فدانا وفق قانون المزايدات والمناقصات ولا تتعدى قيمة الايجار للفدان عن6 آلاف جنيه للفدان.

وأوصت اللجنة، باستكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة في اجتماع مقبل في ضوء موافاة اللجنة بتقرير شامل من جهاز حماية وتنمية البحيرات.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا كليب، بشأن انتشار الاقفاص السمكية في مياه النيل (فرع رشيد) محافظة البحيرة مما يتسبب في كوارث بيئية وصحية مما يتطلب وجود الية لمنع وضع الاقفاص السمكية داخل نهر النيل.

وعقب المهندس مدحت عاطف، رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل بالوجه البحري، قائلا: "إن صدور قانون الموارد المائية والري الجديد الذي جرم استخدام الأقفاص السمكية مما حجم انتشار عن السابق وتم مخاطبة السادة محافظي البحيرة وكفر الشيخ لتكثيف الحملات وإزالة جميع الأقفاص السمكية.

وأوصت اللجنة، استكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة في اجتماع آخر لحين ورود تقرير من الثروة السمكية والموارد المائية والري والتنمية المحلية.