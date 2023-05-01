شكرا لقرائتكم خبر الشرطة تنفي اندلاع حريق في البنك المركزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفت الشرطة السودانية ما تردد عن اندلاع حريق في البنك المركزي أمس، مؤكدة أن الحريق الذي تم تداوله قديم لأحد أفرع البنك.

وقال المكتب الصحفي للشرطة السودانية، في منشور أورده على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن «قوات الاحتياطي المركزي هي فصيل يتبع الشرطة، خرجت إلى الميدان لتأمين الأسواق وممتلكات المواطنين التي تعرضت للنهب والسلب والتخريب».

وأضاف، بأن «من يقومون على قيادتها هم ضباط خريجو كلية علوم الشرطة والقانون»، نافيا ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي أن القوة التي خرجت تتبع الأمن الشعبي.