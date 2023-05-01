الشرطة تنفي اندلاع حريق في البنك المركزي

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وقال المكتب الصحفي للشرطة السودانية، في منشور أورده على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن «قوات الاحتياطي المركزي هي فصيل يتبع الشرطة، خرجت إلى الميدان لتأمين الأسواق وممتلكات المواطنين التي تعرضت للنهب والسلب والتخريب».
وأضاف، بأن «من يقومون على قيادتها هم ضباط خريجو كلية علوم الشرطة والقانون»، نافيا ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي أن القوة التي خرجت تتبع الأمن الشعبي.
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