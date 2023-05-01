528 قتيلا ضحايا الاشتباكات

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وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن التقرير أوضح وجود هدوء نسبي في معظم الولايات عدا ولايتي غرب دارفور وولاية الخرطوم.
ولفت التقرير إلى أنه تم التوسع في عدد من مراكز الخدمات الصحية بولاية الخرطوم، وتحسن التواصل مع المستشفيات.
وأضافت الوزارة، بأن هناك ترتيبات مع عدد من الشركاء من الدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الإمدادات الطبية، لسد الفجوات المتوقعة وفق قوائم أساسية تمت مشاركتها معهم.
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