528 قتيلا ضحايا الاشتباكات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الاشتباكات المميتة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، عن مقتل 528 شخصا وإصابة 4599، وفقا لتقرير صادر عن وزارة الصحة السودانية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن التقرير أوضح وجود هدوء نسبي في معظم الولايات عدا ولايتي غرب دارفور وولاية الخرطوم.

ولفت التقرير إلى أنه تم التوسع في عدد من مراكز الخدمات الصحية بولاية الخرطوم، وتحسن التواصل مع المستشفيات.

وأضافت الوزارة، بأن هناك ترتيبات مع عدد من الشركاء من الدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الإمدادات الطبية، لسد الفجوات المتوقعة وفق قوائم أساسية تمت مشاركتها معهم.