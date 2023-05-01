الجيش الصيني ينقل 1171 شخصا إلى بكين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية «تان كه في» «إن الجيش الصيني أكمل مهمة إجلاء الصينيين من السودان». ونقلت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية عن المتحدث قوله «إن سفن البحرية الصينية نقلت 940 مواطنا صينيا و231 أجنبيا من السودان إلى ميناء جدة السعودي في عمليتي إجلاء في الفترة من يوم الأربعاء الماضي وحتى يوم أمس الأول». وأوضح تان أن الجيش الصيني سيظل دائما حاميا للشعب، وقوة كبيرة لحماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية.

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