شكرا لقرائتكم خبر بريطانيا تنهي إجلاء رعاياها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت الحكومة البريطانية إنها أنهت رحلات الإجلاء من السودان، في ظل الطلب المنخفض والوضع الهش على الأرض.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أنه تم إجلاء أكثر من 1888 شخصا، غالبهم بريطانيون، من السودان على متن 21 رحلة جوية منذ الثلاثاء الماضي.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي «نستمر في ممارسة كل الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار لفترة طويلة، وإنهاء سفك الدماء في السودان».

وأضاف «في النهاية الانتقال لحكم مدني هو أفضل طريقة لحماية أمن وسلامة الشعب السوداني».