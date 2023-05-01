شكرا لقرائتكم خبر السعودية تدعو لوقف التدخلات في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت المملكة إلى وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وأكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لدى استقباله في الرياض أمس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، أهمية أن يكون حل الأزمة ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة.

وبحث وزير الخارجية سبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.