الجيش الصومالي يدمر قواعد جديدة للإرهابيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وحدات خاصة من الجيش الصومالي، بالتعاون مع المقاومة الشعبية، عملية عسكرية لتدمير قواعد لعناصر ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، في منطقة عيل علي غسلي الواقعة شمال منطقة عيل علي أحمد بمحافظة شبيلي الوسطى. وقال الجيش الصومالي في بيان نقلته وكالة الأنباء الصومالية: إن القوات المشتركة تمكنت من تدمير القواعد التابعة لتلك الخلايا الإرهابية، التي تسعى إلى زعزعة الأمن وترويع المواطنين الآمنين. وأضاف، بأن قوات الجيش تقوم بعمليات تمشيط واسعة لتعقب الفلول الإرهابية الفارة من مسرح تلك العمليات العسكرية.

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