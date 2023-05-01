5 دول تبحث في الأردن عودة سوريا للبيت العربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف الأردن اليوم الاثنين، اجتماعا لوزراء خارجية السعودية، مصر، العراق، والأردن، إضافة إلى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس، عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي قوله «إن الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته السعودية في جدة يوم 14 أبريل الجاري، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية».

وبدوره أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد،، بأن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه إلى عمان للمشاركة في اجتماع اللجنة المشكلة من السعودية ومصر والأردن والعراق حول سوريا.

وقال المتحدث في بيان صحفي، «إنه من المقرر أن تناقش اللجنة سبل التعامل مع الأزمة السورية، بما في ذلك تعزيز تضامن الدول العربية مع الشعب السوري في تجاوز محنته».