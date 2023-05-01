شكرا لقرائتكم خبر السيسي: نزع فتيل أزمة السودان يبدأ بوقف فوري لإطلاق النار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، ضرورة الوقف الفورى والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان.

وقال السيسي، في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، «إنه تبادل مع رئيس وزراء اليابان، خلال مباحثاتهما في قصر «الاتحادية» بالقاهرة، وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واصفا النقاشات بأنها إيجابية وبناءة».

ولفت إلى أنه تم استعرض ما تشهده الساحة الدولية من تحديات، وبشكل خاص ما خلفته الأزمة الأوكرانية من تبعات اقتصادية هائلة على الدول النامية، فاقت ما أحدثته جائحة «كورونا»، من ارتفاع فى معدلات التضخم وأسعار الطاقة والغذاء، وتوقعات بتراجع معدلات النمو.

وأضاف «تباحثنا كذلك بشأن العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ لاسيما القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا، كما احتلت التطورات في السودان جانبا مهما من المباحثات، حيث أكدت لرئيس الوزراء، الرؤية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفورى والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان، وأهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في الأزمة، باعتبارها شأنا سودانيا خالصا بما يسهل من نزع فتيل الأزمة، ويحول دون تفاقمها».

ووصل رئيس الوزراء الياباني في وقت متأخر من السبت إلى مصر، المحطة الأولى في جولة تستغرق أسبوعا لأربع دول أفريقية وسنغافورة، قبل حوالي ثلاثة أسابيع من استضافة بلاده لقمة مجموعة السبع في هيروشيما، وتعد هذه أول جولة لكيشيدا في أفريقيا منذ توليه مهام منصبه في أكتوبر 2021.