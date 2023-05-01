شكرا لقرائتكم خبر المملكة للسيادي السوداني: حافظوا على مقدرات شعبكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما واصلت المملكة جهودها الناجحة في إغاثة مواطنين من 100 دولة عالقين في السودان، بعثت عبر وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان، رسالة إلى المجلس السيادي السوداني بضرورة وقف التصعيد العسكري على وجه السرعة والحفاظ على مقدرات ومكتسبات الشعب الشقيق.

ودعا الأمير فيصل بن فرحان أمس، خلال لقائه في مقر وزارة الخارجية بالرياض، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني السفير دفع الله الحاج علي، إلى وقف كافة أشكال التصعيد العسكري في السودان.

وكرر دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق، كما جرى بحث الأوضاع الراهنة على صعيد مد الهدنة ووقف إطلاق النار.

بالتواكب، وصل صباح أمس، إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي في مدينة جدة 45 مواطنا سعوديا، و36 شخصا من الجنسية الباكستانية، حيث تم إجلاؤهم من خلال طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية.

وأكدت المملكة أنها تبذل قصار جهدها، بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة، مشيرة إلى وصول سفينة «الدرعية» إلى مدينة جدة، وعلى متنها 52 شخصا من سلطنة عمان، وباكستان، والولايات المتحدة الأمريكية، والنيبال.

وأشارت إلى أن القوات الجوية الملكية السعودية أجلت خلال اليومين الماضيين نحو 185 شخصا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جنوب أفريقيا، زامبيا، كينيا، مالي، موزمبيق، نيجيريا، إريتريا، المملكة المتحدة، السويد، فرنسا، هولندا، النرويج، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا، لبنان، فلسطين، الصومال، باكستان، تايلند، الفلبين، أوغندا، تشاد، تنزانيا، بنين، إندونيسيا، وتركيا)، وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيدا لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم.

عمليات الإجلاء السعودية:

