11 قتيلا ضحايا تسرب غاز بالهند

ذكرت وسائل إعلام محلية أن 11 شخصًا لقوا حتفهم وأُدخل أربعة آخرون إلى المستشفى بعد تسرب غاز في ولاية البنجاب شمال الهند.

وقالت الشرطة لوكالة أنباء برس ترست الهندية، إن الحادث وقع في منطقة صناعية في مدينة لوديانا، لكن مصدر تسرب الغاز لا يزال غير واضح.

وقامت القوة الوطنية الهندية لمواجهة الكوارث بإغلاق المنطقة المكتظة بالسكان وإجلاء السكان.

ونقلت الوكالة عن مسؤولي الاستجابة للكوارث قولهم إن السلطات كانت تحاول التأكد من نوع الغاز المتسرب.

وقال نائب مفوض لوديانا سورابي مالك لوكالة الأنباء «إنه من المحتمل أن يكون الغاز قد انتشر من غرف التفتيش».

سوف نجمع عينات من غرف التفتيش. وقالت «من المحتمل جدًا أن بعض المواد الكيميائية تفاعلت مع الميثان في غرف التفتيش».

قال رئيس وزراء الولاية، بهاجوانت مان، إن التسريب جاء من مصنع لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل في تغريدة. كتب: «يتم تقديم كل المساعدة الممكنة».