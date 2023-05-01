وقالت الشرطة لوكالة أنباء برس ترست الهندية، إن الحادث وقع في منطقة صناعية في مدينة لوديانا، لكن مصدر تسرب الغاز لا يزال غير واضح.
وقامت القوة الوطنية الهندية لمواجهة الكوارث بإغلاق المنطقة المكتظة بالسكان وإجلاء السكان.
ونقلت الوكالة عن مسؤولي الاستجابة للكوارث قولهم إن السلطات كانت تحاول التأكد من نوع الغاز المتسرب.
وقال نائب مفوض لوديانا سورابي مالك لوكالة الأنباء «إنه من المحتمل أن يكون الغاز قد انتشر من غرف التفتيش».
سوف نجمع عينات من غرف التفتيش. وقالت «من المحتمل جدًا أن بعض المواد الكيميائية تفاعلت مع الميثان في غرف التفتيش».
قال رئيس وزراء الولاية، بهاجوانت مان، إن التسريب جاء من مصنع لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل في تغريدة. كتب: «يتم تقديم كل المساعدة الممكنة».
كانت هذه تفاصيل خبر 11 قتيلا ضحايا تسرب غاز بالهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.