شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" توافق على اقتراحات برغبة بشأن توصيل الغاز الطبيعي لبعض المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدي سيف، بشأن توصيل الغاز الطبيعى لقرية كفر الشهاوى خاطر – بمركز كفر شكر – محافظة القليوبية.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أبانوب عزت، بشأن توصيل الغاز الطبيعى لمنطقة داير الناحية بحى الساحل من أمام حديقة الجرن حتى نهاية السور الخلفى لمدرسة أحمد عرابى – محافظة القاهرة، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن توصيل الغاز الطبيعى بمنطقة البترول غرب السكة الحديد بقرية درنكة – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

وشهد الاجتماع موافقة اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب مصطفى بدران، بشأن البدء في توصيل الغاز الطبيعى لقرى مركز أسيوط – محافظة أسيوط، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائبة شرين عبدالعزيز، بشأن توصيل الغاز الطبيعى لبعض قرى مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية.

وقررت اللجنة تأجيل مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن إنشاء نادى رياضى اجتماعى تابع لوزارة البترول يضم جميع الألعاب الرياضية في منطقة مسطرد – مدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب السيد خضر جوهر، بشأن توصيل الغاز الطبيعى لقرى (أفيش – ميت عباد – كفر الدكرورى) – مركز نبروه – محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عاطف المغاورى، بشأن توصيل الغاز الطبيعى بمنطقة منشأة أبو عامر بمنطقة الصيادين بالزقازيق ثان – محافظة الشرقية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حسن عبد الوهاب، بشأن إنشاء مقار خدمات للغاز الطبيعى والطوارئ بمراكز كفر سعد وفارسكور والزرقا – محافظة دمياط، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة نشوى رائف، بشأن تثبيت العاملين الذين يعملون باليومية بشركة التعاون للبترول على مستوى الجمهورية.