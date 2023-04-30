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الشرطة يهزم الطلبة ويستعيد صدارة الدوري الممتاز

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-454639-638184822065760366.jpg

2023-04-30 | 22:22

الشرطة يهزم الطلبة ويستعيد صدارة الدوري الممتاز

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تغلب فريق الشرطة لكرة القدم، اليوم الأحد، على نظيره الطلبة في دوري الكرة الممتاز.

وسجل الشرطة ثلاثة أهداف في الشوط الثاني من المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي.

 

وبهذا الفوز يتصدر الشرطة ترتيب فرق الدوري برصيد 54 نقطة، فيما بقي الطلبة في المركز الخامس برصيد 43 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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