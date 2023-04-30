الشرطة يهزم الطلبة ويستعيد صدارة الدوري الممتاز

تغلب فريق الشرطة لكرة القدم، اليوم الأحد، على نظيره الطلبة في دوري الكرة الممتاز.

وسجل الشرطة ثلاثة أهداف في الشوط الثاني من المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي. وبهذا الفوز يتصدر الشرطة ترتيب فرق الدوري برصيد 54 نقطة، فيما بقي الطلبة في المركز الخامس برصيد 43 نقطة.