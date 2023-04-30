انت الان تتابع خبر الشرطة يهزم الطلبة ويستعيد صدارة الدوري الممتاز والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-454639-638184822065760366.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-04-30 | 22:22
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تغلب فريق الشرطة لكرة القدم، اليوم الأحد، على نظيره الطلبة في دوري الكرة الممتاز.
وسجل الشرطة ثلاثة أهداف في الشوط الثاني من المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي.
وبهذا الفوز يتصدر الشرطة ترتيب فرق الدوري برصيد 54 نقطة، فيما بقي الطلبة في المركز الخامس برصيد 43 نقطة.
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