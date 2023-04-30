انت الان تتابع خبر في بغداد.. توجيه بصيانة تمثال ابو نؤاس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للامانة أن "امانة بغداد وجهت دعوة للنحات سعد الربيعي لغرض اجراء كشف موقعي لتمثال ابو نؤاس واعداد المستلزمات اللازمة لصيانته بعد تعرضه للتخريب منذ سنوات عديدة".

وأضاف ان "النحات اجرى الكشف الموقعي للتمثال وسيتم المباشرة بصيانته واعادته لمكانته المعهودة ضمن حملة التطوير التي يجري العمل على تنفيذها التي تشمل حدائق ابو نؤاس والكورنيش النموذجي ضمن المقطع الثاني بعد اكمال المقطع الاول منه وتحويله لوجهة سياحية مميزة بعد ان طاله الاهمال لسنوات طوال".



وتابع ان "التمثال يعد قيمة فنية ومعلما مهما تم تنفيذه من قبل الفنان الكبير اسماعيل فتاح الترك عام 1972 وتعرض للتخريب عدة مرات بعد قطع اصابعه".