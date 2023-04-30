«أركتوروس» يضرب ٣٣ دولة.. والهند الأكثر ضرراً

ياسر رشاد - القاهرة - ما زال العالم يعيش حالة قلق من فيروس كورونا، إذ ظهر متحور جديد يدعى «أركتوروس» فى الهند وأستراليا بشكل مرتفع، انتقل إلى العديد من الدول فى أنحاء العالم، مما تسبب فى إعادة فرض ارتداء الكمامات فى بعض الدول.

ووصفت منظمة الصحة العالمية متحور أركتوروس بأنه مثير للاهتمام، وأنها تحاول تعقبه، لافتة إلى أنه تم اكتشاف انتشاره فى حوالى 33 دولة حول العالم، على رأسها الولايات المتحدة وأستراليا، وسنغافورة، وانتشاره بكثرة فى الهند، والتى تعد هى الدولة الأكثر انتشاراً للفيروس فيها، بالإضافة إلى بعض الدول العربية الخليجية مثل الكويت وقطر.

ذكرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية أن الأرقام غير الرسمية للمصابين بالمتحور الجديد لأوميكرون حوالى 70 ألف بريطانى بالعدوى كل يوم، فيما تسجل الهند الآن ما يقرب من ١٠ آلاف حالة من كورونا كل يوم.

ورأى خبراء فى بريطانيا أن هذا الأمر قد يعنى عودة سكان العالم لارتداء الكمامات فى الأماكن العامة، وتم حث الوزراء على تقديم لقاحات معززة لملايين البريطانيين الآخرين بسبب انتشاره.

وأوضحت منظمات ومراكز البحث العالمية أنها لا تزال تراقب المتحور الجديد عن

كثب، حيث بدأ بفرض سيطرته على بعض الدول كالهند وأستراليا بشكل مخيف، ومن المتوقع التسبب فى موجة كورونا الفترة القادمة، وذلك لخطورته وقدرته على الهروب المناعى وقابلية انتشاره بالعدوى عالية.

ومن ضمن أعراض متحور كورونا الجديد أعراض مشابهة للفيروس الأساسى ومنها: السعال وارتفاع درجة الحرارة، ومشكلات فى الجهاز التنفسى والجهاز الهضمى.

ويقول الخبراء إن سلالة أوميكرون الجديدة XBB.1.5، يطلق عليها اسم متحور أركتوروس أو Kraken هى الأشرس والأكثر انتشارًا بين المتحورات المختلفة لفيروس كورونا، ورغم ذلك يقلل الخبراء من خطورتها أو تسببها فى حالات وفاة.

ووفقًا لمجلة «فوربس» الأمريكية، فإن متحور أركتوروس، قد جرى التعرف عليه لأول مرة فى شهر يناير الماضى، ويعتبر الآن هو الأكثر انتشارًا فى الولايات المتحدة.