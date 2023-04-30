طهران تتوعد إسرائيل بهجمات بالداخل والخارج

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب، اليوم الأحد، أن إيران تمكنت من توجيه ضربات مؤثرة للكيان الصهيوني داخل الأراضي المحتلة وخارجها.

اقرأ أيضا..أمريكا تُعاقب جهاز الأمن الروسي والحرس الثوري الإيراني

وخلال اجتماع أمني قال خطيب إن "العدو وظف كل قدراته في الحرب المركبة التي شنها ضد الشعب الإيراني خلال أعمال الشغب لكنه فشل، مضيفا: "حققنا إنجازا مهما في العلاقات الإقليمية ستنعكس إيجابا على الأمن الإقليمي.

ضربات مؤلمة داخل اسرائيل

وأشار إلى توجيه ضربات مؤلمة إلى داخل وخارج الكيان الصهيوني"، مشددا على أن "هذه الضربات التي جسدت تعاون الأجهزة الأمنية قد وجهت رسالة قوة واقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى العالم أجمع".



وقال: رغم الحظر وكل المؤامرات والشائعات والدعايات المغرضة التي استخدمها العدو، إلا أن هذه الحكومة قامت بخطوات فاعلة في طريق تنمية الاقتصاد وستواصل جهودها بكل قوة لتحقيق شعار العام الذي أطلقه قائد الثورة بكبح

التضخم ونمو الإنتاج في بداية العام.

وجاءت عملية إطلاق تلك القذائف ردا على الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بحق المعتكفين والمصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الماضي.

وفي السادس من أبريل الجاري، أطلقت 34 قذيفة من الجنوب اللبناني باتجاه منطقة الجليل الأعلى، اعترضت المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" 25 من تلك القذائف، في حين سقطت 5 قذائف في الجليل وألحقت أضرارا في بعض المباني الإسرائيلية.



وجاءت عملية إطلاق تلك القذائف ردا على الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بحق المعتكفين والمصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الماضي.



تابع المزيد من الأخبار العربية والعالمية عبر alwafd.news