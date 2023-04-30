عمان تشكر المملكة على تسهيل عملية إجلاء مواطنيها من السودان

أعربت وزارة الخارجية العمانية عن شكرها لقيادة المملكة على التسهيلات والمساعدة التي قدمتها لإجلاء المواطنين العمانيين من السودان واستقبالهم كضيوف في مدينة جدة، تمهيدا لعودتهم إلى وطنهم.

وقالت وزارة الخارجية، في بيانها، "نعرب عن تقدير سلطنة عمان للمملكة العربية السعودية الشقيقة على تعاون الجهات المختصة لديها في تسهيل عملية الإجلاء عبر مدينة جدة بواسطة البحرية الملكية السعودية".