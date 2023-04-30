السعودية للانتقالي السوداني: نجدد دعوتنا لوقف كافة أشكال التصعيد العسكري

وخلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني السفير دفع الله الحاج علي، أكد الأمير فيصل بن فرحان، دعوة الرياض إلى التهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق.
بحث الأوضاع الراهنة
كما بحث وزير الخارجية مع المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان.
وتجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع في السودان بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وقوات الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم الخميس، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بخرقها.
ومنذ 15 أبريل الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة البرهان، و«الدعم السريع» بقيادة حميدتي.
يذكر أن المملكة تبذل الكثير من الجهود على المستوى السياسي والإنساني في الأزمة السودانية الحالية، وسعت منذ بداية الأحداث إلى وقف القتال بين الأطراف السودانية والتوصل إلى توافق بين القوى السياسية، وإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار.
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